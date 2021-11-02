МОБ выписал 22 протокола за нарушение антиковидных мер

Контролеры министерства общественной безопасности Свердловской области составили 22 протокола о нарушении масочного режима. Проверки проходили в магазинах, кафе, кинотеатрах и общественном транспорте.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МОБ, всего за период с 29 октября по 1 ноября проверено 720 объектов. В том числе 12 заведений общепита, 4 кинотеатра и 475 единиц общественного транспорта. По отчету ревизоров, они провели более 650 профилактических бесед с гражданами, которые находились в общественном месте без маски. Если нарушитель в процессе беседы отказывался надевать маску, на него составляли протокол об административной ответственности.

За тем, как в торговых центрах проверяют QR-коды посетителей, следят контрольные группы областного министерства АПК и потребительского рынка. По данным ДИП, 1 ноября прошли проверки в нескольких ТЦ и ресторанах Екатеринбурга.

«На этом этапе, после недавнего ввода QR-кодов, основная цель у проверяющих – помощь зонам, свободным от коронавируса, наладить работу без сбоев. Ведь главная и общая задача сегодня – не штрафовать кого-то и наказывать, а остановить распространение коронавирусной инфекции», – заявили в министерстве АПК и продовольствия.

Как ранее писал «Новый День», в минувшие выходные при проверке общественного транспорта в Екатеринбурге поймали 187 антимасочников. Рейды по автобусам в центре города проводит муниципальная транспортная комиссия совместно с ГИБДД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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