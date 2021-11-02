Крестный ход на Казанскую снова не будут проводить

В Екатеринбурге не будут проводить крестный ход, который традиционно проходит 4 ноября – в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Там уточнили, что решение не проводить крестный ход, как и в прошлом году, связано с ситуацией по коронавирусу. Впрочем, богослужения в этот день пройдут как обычно.

В прошлые годы несколько тысяч человек собирались у Свято-Троицкого кафедрального собора и после утренней службы отправлялись к Храму-на-Крови, делая по пути две остановки – у Большого Златоуста и у часовни святой Екатерины на площади Труда.

Отметим, что в этом году власти запретили крестный ход на Царские дни в середине июля – обычно на него также собираются десятки тысяч верующих, которые съезжаются в Екатеринбург со всей страны. В прошлом году никаких запретов не было, и православные шли на Ганину Яму по перекрытым для них дорогам. В этом же на несогласованное шествие собрались около двух тысяч человек. «Важная просьба патриарха – где-то не полениться, смириться и надеть масочку», – говорил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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