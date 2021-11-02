Подростков перестали пускать в ТЦ без взрослых

Подростков в Свердловской области с сегодняшнего дня не пускают в торговые центры без сопровождения взрослых. Как рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Ольга, она стала свидетельницей сцены, когда охранник ТЦ в центре Екатеринбурга развернул двух школьниц. «Девочкам на вид лет по 12. Я у них спросила, почему их не пустили, ответили: «Потому что без родителей», – сообщила собеседница агентства.

Отметим, что сегодня готовится распоряжение исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова о том, что несовершеннолетних не будут пускать в торговые центры без сопровождающих взрослых. Такое решение было принято правительством региона.

Ранее в интернете начали публиковать «лайфхаки», как попасть в ТРЦ без QR-кода или сертификата о вакцинации или перенесенной болезни. «Надо просто сказать, что тебе 17 лет», – советовали уральцы. Действительно, в некоторых случаях у посетителей не спрашивали документы, удостоверяющие возраст, ограничиваясь контрольными вопросами.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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