«Люди как сельди в бочке»: екатеринбуржцы жалуются на переполненный общественный транспорт (ФОТО)

Свердловчане недовольны работой общественного транспорта во время нерабочей недели. Люди жалуются на переполненные автобусы. Читатели пишут, что утром и вечером уехать на работу проблематично, и ни о каком соблюдении дистанции не может быть и речи.

«Обычно транспорт забит, но втиснуться всегда можно было. Последние два дня он ходит редко, так что приходится пропускать один-два автобуса – люди как сельди в бочке там набиты, не войти», – говорит читатель из Юго-Западного микрорайона.

При этом свердловчане отмечают, что в начале недели в транспорте было свободней: «В понедельник утром уехал спокойно на работу, а со вторника началась катавасия полная. Пробок нет, но какая разница, если ты не можешь залезть в автобус, а про дистанцию и речи нет».

Напоминаем, что с началом нерабочей недели общественный транспорт ходит по графику выходного дня, интервал движения увеличен.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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