В мэрии Екатеринбурга назвали себестоимость проезда в общественном транспорте: метро – 42 рубля, автобус – 37 рублей

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов объяснил, почему в городе снова хотят повысить цену на проезд в общественном транспорте. В конце ноября в Региональную энергетическую комиссию поступили заявки от предприятий «Гортранс» и «Екатеринбургский метрополитен» с просьбой увеличить действующий тариф. Обращения муниципальных транспортников рассмотрят в ближайшие две недели.

«С 2018 года тариф на проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге не поднимался. За это время у предприятий выросли затраты на запчасти, электроэнергию, топливо, выплату зарплат сотрудникам. Метрополитен рассчитал себестоимость перевозки одного пассажира порядка 42 рубля, «Гортранс» – 37 рублей. Такие заявки были отправлены в РЭК. Понятно, что часть этих затрат будет гасить бюджет, так как население не готово платить по таким тарифам. Мы мониторим ситуацию в других городах и видим, что Пермь утвердила цену на проезд в 33 рубля, такая же стоимость проезда в Самаре. То есть все города вынуждены поднимать тарифы в общественном транспорте», – прокомментировал Алексей Бубнов на заседании комиссии по городскому хозяйству в Екатеринбургской думе.

Чиновник отметил, что повышение стоимости проезда также позволит решить кадровый вопрос в муниципальных предприятиях. Сейчас «Гортрансу» не хватает водителей, в том числе из-за низкой оплаты труда, поэтому на маршруты выходят не все автобусы. Ранее «Новый День» писал, что люди в утренние и вечерние часы пик ездят в переполненных автобусах. Многие горожане жалуются, что после восьми часов вечера практически невозможно уехать из центра города в другие районы, так как общественный транспорт ходит очень редко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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