Екатеринбург готовится поднять цены в общественном транспорте: сколько платят за проезд в других миллионниках России (ИНФОГРАФИКА)

В Екатеринбурге на этой неделе активно обсуждается новость о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 28 до 32 рублей. «Новый День» выяснил, сколько платят за поездку в других крупных городах России.

За четверть века проезд в столице Урала дорожал в 12 раз (в 2000 году цену на билет повысили в два раза – с 1,5 до 3 рублей). Нынешняя стоимость проезда в 28 рублей в наземном транспорте Екатеринбурга была установлена 1 февраля 2017 года.

В сравнении с крупнейшими городами России Екатеринбург входит в топ-5 с самой низкой стоимостью проезда. В Москве проезд стоит 42 рубля. При этом до сентября 2021 билет в столице стоил 60 рублей, но после модернизации транспортной системы стоимость проезда снизилась.

Отметим, по информации мэрии Екатеринбурга, среднемесячная зарплата в городе по итогам года составит 63 391 рубль. Цена билета 32 рубля – 0,05% от зарплаты. За 8 месяцев этого года средняя зарплата в Москве была 106 710 рублей, по данным Росстата. Одна поездка в столице стоит 42 рубля – это 0,039% от ежемесячного дохода граждан: получается, что средний екатеринбуржец отдает за поездку в городском транспорте большу́ю часть зарплаты, чем москвич.

Самая высокая цена на билет в Санкт-Петербурге. Там нужно отдать за поездку 55 рублей (с января 2022-го она подорожает до 60 руб.). Жительница Северной столицы Дарья рассказала «Новому Дню», что увеличение цены для петербуржцев явление привычное: «Каждый год повышают проезд. Есть карта петербуржца, по ней цены будут ниже: около 40 рублей. В маршрутках цены зависят от района города и от маршрута: у кого-то дороже, у кого-то дешевле. Я зарабатываю 65 тысяч, а на проезд трачу 5 тысяч. При этом я катаюсь только на наземном транспорте, так как в метро еще дороже».

В Новосибирске придется отдать 24 рубля за поездку в трамвае и троллейбусе, 25 – в автобусе, но и здесь перевозчики просят увеличить цену. В Казани одна поездка обойдется в 35 рублей.

Наравне со столицей Урала идет Нижний Новгород, там проезд обходится в 28 руб. Столько же стоит билет в Тюмени, но со следующего года цена повысится до 29 руб.

Дешевле, чем в Екатеринбурге, проезд сейчас в Перми – 24 рубля. При этом, по информации администрации города, со следующего года цена повысится до 33 руб. А самый дешевый проезд в Челябинске: всего 23 рубля, хотя на маршрутах некоторых частных перевозчиков это цифра повышается до 28 рублей.Екатеринбуржцы предложение о подорожании проезда восприняли в штыки. Люди считают, что транспорт должен быть социально ориентированным.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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