«Пусть тот, кто это выдвинул, поменяется с нами местами и поездит месяцок», – екатеринбуржцы о повышении стоимости проезда в общественном транспорте (ВИДЕО)

ЕМУП «Гортранс» обратился в Региональную энергетическую комиссию с просьбой разрешить ему повысить цену за проезд в наземном общественном транспорте в Екатеринбурге с 28 до 32 рублей. «Новый День» спросил у горожан, как они относятся к такому предложению и сильно ли это ударит по их карману.

Екатеринбуржцы о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Подавляющее большинство опрошенных против такого повышения: «Общественный транспорт должен нести социальную нагрузку: им пользуются не только обеспеченные горожане, но и те, кто имеет пенсии, маленьких детей. Родители являются максимально незащищенными членами населения, потому что доходы у семьи падают, так как либо мать, либо отец находится в декретном отпуске, у них каждый рубль на счету», – говорят екатеринбуржцы.

При этом горожане отмечают, что уже сейчас проезд в общественном транспорте съедает значительную часть доходов или пенсий: «Лето взять если, 56 рублей – съездить в сад и обратно. Десять дней – 560, двадцать – 1120, а пенсия 12 тысяч рублей. А будет еще дороже выходить». «Зарплату пускай поднимают сначала. Сейчас зима, в трамвае холодно, выходишь с деревянными ногами. Внутри грязно, воняет. Пусть те, кто это выдвинул, поменяются с нами местами и поездят месяцок с нашим окладом, а не на Camry с тремя буквами А», – возмущаются горожане.

Один собеседник «Нового Дня» все же одобрил предложение Гортранса, но только для частников: «У частных перевозчиков автобусы уже менять надо, им лет по десять с лишним, они свой ресурс уже выработали. Я буду, конечно, платить из своего кармана, но автопарк надо менять».

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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