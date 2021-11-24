В Екатеринбурге хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте

ЕМУП «Гортранс» обратился в Региональную энергетическую комиссию с просьбой разрешить ему повысить тариф на проезд в наземном общественном транспорте с 28 до 32 рублей.

В пресс-службе администрации города «Новому Дню» сообщили, что сам факт подачи документов еще не означает неизбежного повышения цен на проезд. «Комиссия рассмотрит представленные документы и определит необходимость повышения. Если она согласится с такой необходимостью, то она же определит сроки и сумму, на которую повысится тариф», – сообщили в пресс-службе.

Как уже сообщал «Новый День», последнее повышение тарифа было в мае 2019 года – проезд в метро подорожал до 32 рублей для граждан без льгот, для студентов – до 28,5 рублей, для школьников – до 27,5 рублей. Тогда же был упразднен безлимитный проездной на все четыре вида общественного транспорта. Проезд в наземном транспорте стоит 28 рублей с февраля 2017 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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