В 2022 году проезд в общественном транспорте подорожает до 33 рублей

С февраля в Екатеринбурге повышается стоимость проезда в общественном транспорте.

На итоговой пресс-конференции мэр Орлов анонсировал повышение цен в наземном транспорте и метро.

«По цене на проезд. Документы сегодня рассматриваются РЭКом, мы выходим на стоимость в 33 рубля. Это позволит нам в метрополитене сформировать инвестнадбавку и обновить подвижной состав, – сказал Алексей Орлов. – Строительство метро пока не планируется, но действующие 9 станций люди должны проезжать комфортно. Это позволит повысить зарплаты водителей».

Цены на проезд в общественном транспорте повысят до 33 рублей, хотя ранее анонсировалось повышение до 32. «Я в начале своей работы говорил, что в 2021 году повышения стоимости не будет, – сказал мэр Орлов. – Год завершается, повышение будет»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Мария Зыкова

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