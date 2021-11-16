Средняя зарплата в Свердловской области достигла 46,6 тысячи рублей

Среднемесячная зарплата в Свердловской области по итогам 8 месяцев 2021 года достигла 46 тысяч 600 рублей, что на 9,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом заявил сегодня на заседании заксо губернатор Евгений Куйвашев, рассказывая об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2022 год. По словам губернатора, такую динамику надо сохранить. «Средства на повышение зарплат работникам бюджетной сферы в проекте бюджета заложены. Что касается зарплаты в реальном секторе экономики: я неоднократно ставил задачу перед нашим бизнесом, и ситуация начала меняться», – заявил Куйвашев.

В то же время губернатор напомнил, что экономика региона во многом зависит от мировых цен на металл, поэтому важно развивать такие направления экспорта, как, например, машиностроение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

40% свердловчан садились за руль пьяными. / Сегодня в заксобрании Куйвашев выступит с важным сообщением. / 16 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»