Дело о стрельбе по машине врача в Асбесте передано в СКР: идет опрос врачей, проверка владельцев оружия

Расследованием дела об обстрелянной в Асбесте машине врача будет заниматься Следственный комитет, а не полиция. Сейчас опрашивают врачей и медперсонал, которые находились на дежурстве в момент инцидента, проверяют всех владельцев оружия в городе.

Как ранее писал «Новый День», в Асбесте поздно вечером обстреляли автомобиль врача-реаниматолога, припаркованный рядом с местной инфекционной больницей №1. В медучреждении организован ковидный госпиталь. Пули попали в машину и здание больницы. Пострадавших нет. По данному факту в полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Сегодня по ходатайству СКР уголовное дело передано для расследования в следственный отдел по городу Асбест СКР по Свердловской области. По изъятым вещдокам назначен комплекс экспертиз. Следователи опрашивают врачей, которые в вечер стрельбы были на дежурстве. А также проверяют на причастность к совершению преступления владельцев огнестрельного оружия. Идет поиск очевидцев.

«В ближайшее время будет проведён дополнительный осмотр места происшествия с привлечением сотрудников службы криминалистики СК России. При осуществлении данного следственного мероприятия будет применяться необходимая высокотехнологичная криминалистическая техника», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.11.21

В Екатеринбурге коммунальщик скончался во время копки котлована: его засыпало землей (ФОТО). / За сутки коронавирус подтвердился еще у 730 жителей Среднего Урала. / Теперь официально: в министерстве образования рассказали, как будут работать школы и детсады после 8 ноября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»