В очередях на прививку начали проверять соблюдение масочного режима

Екатеринбург (Новый День, Анастасия Истомина) –В пунктах вакцинации от коронавируса в торговых центрах Екатеринбурга начали проходить внезапные проверки соблюдения масочного режима. Контрольные группы проводят профилактические беседы и составляют протоколы об административной ответственности, по которым человека без маски могут оштрафовать.

«4 ноября соблюдение масочного режима проверили в пунктах вакцинации в ТЦ «Мега», ТРЦ «Парк Хаус», ТЦ «Омега», ТРЦ «Алатырь» и других», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Сколько сегодня было составлено протоколов, не уточняется. Но всего с 30 октября контрольные группы посетили более 11 тысяч объектов, допуск в которые должен осуществляться только по QR-кодам,– торговые центры, магазины, кафе, театры и так далее. Проведено 12 656 профилактических бесед, составлено 1025 протоколов об административной ответственности.

Напомним, с 30 октября в Свердловской области без кода о проведенной вакцинации не пускают в рестораны, ТРЦ, объекты розничной торговли (за исключением продуктовых магазинов и аптек), парикмахерские, общественные бани, сауны, солярии, аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, аквапарки и дельфинарии и так далее.

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