Около 30% молодежи отказывается от официального трудоустройства

Около 30% молодых людей отказываются от официального трудоустройства и связанных с ним социальных гарантий. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области со ссылкой на доктора социологических наук, доцента УрФУ Наталью Антонову.

«Мы видим, насколько динамичен рынок труда. Среди молодежи становится особенно актуальной нетипичная занятость, порядка 30 процентов молодого поколения отказывается от официального трудоустройства, от тех социальных льгот и гарантий, которые оно дает. По прогнозам Высшей школы экономики, доля таких специалистов будет только расти. Перепись нам покажет картину на сегодняшний день, и экономисты, социологи сделают прогнозный сценарий – что будет дальше», – заявила Наталья Антонова.

Как уже сообщал «Новый День», срок участия во Всероссийской переписи населения через портал Госуслуг продлен до 14 ноября. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Ранее онлайн-перепись планировалось завершить 8 ноября, а до 14 ноября переписывать население только с помощью переписчиков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.11.21

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