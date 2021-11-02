Онлайн-перепись продлили до 14 ноября

Срок участия в переписи населения через портал госуслуг продлен до 14 ноября. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. Ранее онлайн-перепись планировалось завершить 8 ноября, а до 14 ноября переписывать население только с помощью переписчиков.

По словам замглавы ведомства, из-за введения в России ограничительных мер выросла популярность переписи на сайте госуслуг.

«Поэтому мы решили продлить срок переписи на Едином портале государственных услуг», – отметил Смелов, чьи слова приводятся на сайте Росстата. Таким образом, по его словам, жители России получили дополнительную неделю, чтобы самостоятельно заполнить электронный переписной лист.

Смелов также сообщил, что ко 2 ноября в переписи приняли участие 63% россиян. Каждый четвертый участник, около 20 млн человек, прошли перепись через сайт госуслуг, уточнил он.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.11.21

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