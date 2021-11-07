Москва выделит деньги на строительство трамвая в Академический

Федеральное правительство заложило в бюджет будущего года 1,1 млрд рублей на строительство и развитие транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге и Уфе.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В Екатеринбурге средства пойдут на реконструкцию улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей.

«Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022-2023 годы, но будут получены регионами уже сейчас, так как строительные работы идут с опережением. Речь в том числе идет о реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге. Здесь появится трамвайная линия, которая улучшит транспортную доступность Академического района, а также создаст условия для развития жилищного строительства в этом районе», – говорится в документе.

Напомним, контракт на строительство трамвайной линии из Академического был заключен 4 мая, длина в одну сторону составит 4,4 км. Как рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» Игорь Кунгурцев, плановый срок выхода подрядчика на объект – ноябрь этого года: тогда начнется переустройство сетей на улице Зоологической, а также вынос коммуникаций и подготовка к укладке рельсо-шпальной решетки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.11.21

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