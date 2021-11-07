Подозреваемый в стрельбе по машине врача у ковидария арестован до 2 января

Мужчина, подозреваемый в стрельбе по машине медика в Асбесте, арестован по ходатайству следствия.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте мужчины. Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года. Расследование дела по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с использованием оружия) продолжается.

Как ранее писал «Новый День», 3 ноября в Асбесте поздно вечером обстреляли автомобиль врача-реаниматолога, припаркованный рядом с местной инфекционной больницей №1. В медучреждении организован ковидный госпиталь. Пули попали в машину и здание больницы. Пострадавших нет. Уголовное дело передано для расследования в следственный отдел по городу Асбест СКР по Свердловской области. По изъятым вещдокам назначен комплекс экспертиз. Следователи опрашивают врачей, которые в вечер стрельбы были на дежурстве. А также проверяют на причастность к совершению преступления владельцев огнестрельного оружия. Идет поиск очевидцев.

Асбест, Елена Владимирова

Асбест. Другие новости 07.11.21

В Свердловской области 950 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. / В России впервые за пять дней выявили менее 40 тысяч больных Covid-19. / Москва выделит деньги на строительство трамвая в Академический. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»