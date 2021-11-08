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Понедельник, 8 ноября 2021, 10:22 мск

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Завтра комитет заксо примет решение об увеличении числа «платных» депутатов

На завтрашнем заседании комитет заксо по законодательству рассмотрит законопроект об увеличении числа депутатов, получающих зарплату из бюджета.

В проекте предлагается установить, что на профессиональной постоянной основе будут работать не более 33 депутатов из 50 (в действующей редакции – не более 30). Кроме того, в законопроекте прописано, что два вице-спикера должны работать бесплатно.

Законопроект внесли спикер Людмила Бабушкина, председатель профильного комитета Дмитрий Жуков и новичок заксо – депутат от КПРФ Тарас Исаков.

Как уже сообщал «Новый День», в этом созыве у Людмилы Бабушкиной семь заместителей, в том числе два первых. Это Аркадий Чернецкий и Виктор Шептий. Также вице-спикерами стали депутаты: Виктор Якимов (ЕР), Михаил Клименко (ЕР), Виктор Маслаков (ЕР), Александр Ивачев (КПРФ), Армен Карапетян (СР-ЗП). Маслаков и Карапетян согласились работать не неосвобожденной основе, т.е. не получать зарплату из бюджета.

Напомним, согласно закону о депутатской деятельности, зарплату получают спикер, вице-спикеры, председатели комитетов и комиссий и по одному зампреду в каждом комитете и некоторые другие депутаты. Бывает, что депутаты совмещают несколько должностей. Комитетов в структуре заксо девять, комиссий – пять.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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