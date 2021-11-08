«Госуслуги» сократили срок действия QR-кодов до полугода

Сегодняшней ночью срок действия сертификатов о вакцинации сократился, однако перепечатывать QR-коды не нужно – сканеры считывают старые, но только с новой датой окончания срока.

Еще вчерашним вечером срок действия QR-кода составлял один год, а сегодня утром уже полгода. Отметим, что в мобильном приложении банка «Тинькофф», куда можно загрузить свой QR-код, чтобы не искать его на портале «Госуслуги», срок действия кода не изменился.

Распечатывать новые коды не нужно. Как выяснили корреспонденты «Нового Дня», сам код не изменился, сканеры считывают старый, изменился на «Госуслугах» только срок действия.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

Завтра комитет заксо примет решение об увеличении числа «платных» депутатов. / В России массово отменили сертификаты о первой прививке от Covid-19 и ввели новую форму документа. / «Урал» сыграл вничью с «Зенитом» – не помогла даже красная карточка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»