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Понедельник, 8 ноября 2021, 11:34 мск

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Сайт госуслуг упал после обнуления QR-кодов о вакцинации

Сегодня ночью на портале «Госуслуги» у вакцинированных россиян обнулились QR-коды. Теперь прививочные сертификаты действуют только полгода, что стало неприятной неожиданностью для тех, кто поставил прививку от коронавируса более шести месяцев назад. На фоне этих новостей правительственный портал упал. Сейчас на «Госуслуги» невозможно зайти, сайт выдает ошибку.

Федеральный оперштаб уже заявил, что корректировка сроков действия QR-кодов произошла из-за технического сбоя. В ближайшее время в сервисе будут внесены изменения, и сертификаты снова будут действительны год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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