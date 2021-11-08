«QR-коды о вакцинации восстанавливаются»: Минцифры прокомментировало сбой на портале госуслуг

Минцифры России и Минздрав выпустили совместное заявление по ситуации с обнуленными на сайте госуслуг QR-кодами по вакцинации. В ведомствах заявили, что сроки действия кодов останутся прежними.

«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», – говорится в сообщении в телеграм-канале Минцифры.

В ведомстве отметили, что сейчас портал «Госуслуги» работает в штатном режиме, «QR-коды восстанавливаются».

«Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг», – объяснили в Минцифры.

Как сообщал «Новый День», в ночь на понедельник, 8 ноября, на портале госуслуг у многих привитых россиян обнулились QR-коды. Сертификаты о вакцинации и QR-коды оказались недействительными у тех, кто поставил прививку от коронавируса более шести месяцев назад. На фоне этих новостей сайт госуслуг упал. В настоящее время работа портала «Госуслуги» восстановлена.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.11.21

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