В России массово отменили сертификаты о первой прививке от Covid-19 и ввели новую форму документа

Минздрав РФ ввел новую форму сертификата для привитых или переболевших коронавирусом. Обновленный документ россияне смогут получить с 8 ноября. А вот сертификаты о прививках полугодовой давности массово признаны недействительными.

Приказ Минздрава об изменении формы документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сертификат будет содержать нужную информацию на русском и английском языках. Он будет действителен как в бумажном, так и в электронном варианте.

Сертификаты, оформленные до 8 ноября, будут автоматически переведены в новую форму. Этот процесс может занять время, но все документы должны иметь единый вид к марту 2022 года, говорится в приказе министерства. Бумажный вариант россияне смогут получить в МФЦ или местных органах здравоохранения.

Новая форма документа предусматривает обновление при сохранении всех ранее внесенных данных. В сертификат теперь будут вносить не только данные о владельце и дату вакцинации, но и сведения о ревакцинации, наличии противопоказаний к прививке и перенесенном коронавирусе.

Россияне, привившиеся от Covid-19 более полугода назад, уже не смогут воспользоваться присвоенным им сертификатом и QR-кодом. Все подобные документы о вакцинации получили статус «недействителен» на портале госуслуг. При этом, во многих регионах очереди в прививочные пункты достигают десятков человек, а запись на прививку ведется уже на декабрь.

Так, в Свердловской области за сутки 3 ноября установлен рекорд по числу привитых первым компонентом «Спутника V» – 24,5 тыс. человек. А жители Бахчисарайского района Крыма не смогли завершить вакцинацию препаратом «Ковивак». Медики заказали неверное число доз вакцины для второй прививки, и обратившиеся через 14 дней россияне не смогли привиться.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.11.21

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