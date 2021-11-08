Свердловчане из-за обнулившихся QR-кодов отправились на выходные за свой счет

Сегодня многие свердловчане не смогли попасть в Covid-free зоны из-за просроченных QR-кодов – и речь идет не только о ресторанах и фитнес-клубах. В редакцию «Нового Дня» обратились читатели, которые в разных точках Екатеринбурга не могут попасть на работу.

По данным «Нового Дня», проблемы наблюдались у сотрудников Госархива, минфина и Уральского арбитражного суда.

Кроме того, домой пришлось вернуться сотрудникам торговых центров и учреждений культуры. Как сообщает «Новому Дню» Анна, которая работает в торговом центре «Парк Хаус», многие работники магазинов не смогли пройти контроль на входе.

«Утром сегодня некоторые из моих коллег не смогли пройти в торговый центр, у них обнулились QR-коды, – сообщает «Новому Дню» Анна. – Охранники нас в лицо не знают, поэтому им не доказать, что мы сотрудники. Начальник, разумеется, предоставил моим коллегам несколько выходных, чтобы они провакцинировались, но за свой счет. Кто-то сразу пошел в «Парк-Хаусе» прививку ставить, но «Спутника Лайт» нет».

Также, по данным «Нового Дня», проблемы возникли у сотрудников «Радуга-парка».

Волнуются и те, кто купил билеты на ближайшие спектакли и концерты. Один из читателей яростно выругался в адрес системы, потому что о сокращении сроков не предупредили заранее (процитировать его мы не можем из-за цензуры).

Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, для ревакцинации подходят все четыре вакцины: «Спутник Лайт», «Спутник V», «ЭпиВак» и «КовиВакКорона» и «Ковивак».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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