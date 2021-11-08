Поиски мужа, свидание с любимой и покупка алкоголя: самые необычные объяснения нетрезвых водителей

С 30 октября по 7 ноября сотрудники ГИБДД в Свердловской области поймали почти 20 тысяч нарушителей ПДД, в том числе – 500 нетрезвых и 450 не имеющих прав водителей.

Например, в Краснотурьинске водитель автомобиля «Лада» не выполнил требования инспектора ДПС об остановке. После непродолжительной погони оказалось, что за рулем сидит нетрезвая 41-летняя дама. Она пояснила, что ищет мужа, который уехал куда-то отмечать свой день рождения.

Еще одна нетрезвая автоледи, 36 лет, была задержана ночью на автодороге Кировград -Карпушиха. Она ехала в город, чтобы купить спиртное. Автоинспекторы выяснили, что прав у женщины нет, да и машина не ее. Нарушительница пояснила, что взяла ключи от машины знакомых, пока они спали.

На 197 км автодороги Пермь – Екатеринбург в Ачитском районе сотрудники ДПС остановили «Шкоду» с нетрезвым мужчиной за рулем. 42-летний житель Екатеринбурга признался, что выпил бутылку крепкого алкоголя перед поездкой в Пермь, к своей возлюбленной. После составления протокола машину отправили штрафстоянку, а кавалер продолжил путь в Пермь, но уже на такси.

В Лесном нетрезвый водитель на ВАЗ-21150, пытаясь скрыться от ГИБДД, повредил два припаркованных автомобиля – «Опель» и «Мазду». Уходя от погони, он нарушил и другие правила, что стало поводом для составления в отношении него сразу нескольких протоколов. Молодого человека арестовали на 14 суток.

Кроме того, только за прошедшую неделю при патрулировании загородных автодорог и федеральных трасс автоинспекторы пресекли более 200 опасных выездов на полосу встречного движения, около 300 нарушений требований перевозки детей, а также 4000 случаев неиспользования водителями и пассажирами ремней безопасности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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