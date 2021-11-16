40% свердловчан садились за руль пьяными

40% жителей Свердловской области, имеющие водительские права, садились за руль нетрезвыми, по данным опроса проведенным сайтом Дром.ру.

При этом 32% опрошенных садились за руль после употребления спиртного, но это было давно. А 5% периодически управляют автомобилем подшофе, как следует из результатов опроса.

В Санкт-Петербурге и Пермском крае статистика лучше: 70% пермяков и петербуржцев, имеющих права, не садились за руль нетрезвыми. Это лучший показатель по России.

Как писал «Новый День», с 30 октября по 7 ноября сотрудники ГИБДД поймали на дорогах 500 пьяных водителей. Они объяснили, почему сели за руль пьяными.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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