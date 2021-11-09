Полпред Якушев: «Мы будем жестко пресекать торговлю QR-кодами»

Полпред президента на Урале Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам вместе с полицией оперативно пресекать продажу QR-кодов. Для этого во всех субъектах УрФО пройдут дополнительные проверки, сообщает пресс-центр полпредства.

«Мы будем жестко пресекать любые попытки продажи QR-кодов во всех регионах УрФО. Предупреждаю: виновников ждет максимально серьезное наказание. Не могу оставить этот вопрос без контроля, потому что речь идет о жизни и здоровье людей», – заявил Якушев. Он предупредил, что отвечать по всей строгости закона будут не только те, кто торгуют QR-кодами, но и те, кто их покупает.

В полпредстве также сообщили, что в Кургане уже задержаны трое злоумышленников. Медработник с помощью двух посредников за деньги вносил заведомо ложные сведения в информационную систему о проведении вакцинации. Один из фигурантов дела – под домашним арестом, двое других – под подпиской о невыезде.

Как уже сообщал «Новый День», уральцы, у которых нет ни прививок, ни QR-кодов, порой изобретают весьма отчаянные способы, чтобы попасть в нужное им место. Например, студентка из Екатеринбурга вырезала фотографию из своего паспорта, вклеила в паспорт подруги и, воспользовавшись ее QR-кодом, прошла на мероприятие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

9 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня». В мечтах о метро. / «Людям рано или поздно это надоест, это же ненормально», – как уральцы отреагировали на обнуление QR-кодов (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»