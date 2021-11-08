Срок за покупку QR-кода меньше, чем за использование чужого вместе с паспортом

Те, кто любят посещать общественные места, но не хотят вакцинироваться, покупают QR-коды – о таких фактах, в том числе в Екатеринбурге, известно. Но те, кто не хотят тратить деньги, изобретают новые способы, порой весьма отчаянные.

18-летняя Светлана из Екатеринбурга рассказала «Новому Дню», что в выходные подделала паспорт, чтобы попасть на мероприятие, на которое пускали только по QR-кодам. Для того чтобы провернуть операцию, девушка воспользовалась документом своей подруги.

«В выходные дни проходило очень важное для меня мероприятие, вход на которое осуществлялся только по QR-кодам. Не скажу, что я против прививок, просто не ставила, раз не обязательно, – сообщает «Новому Дню» Светлана. – А когда я узнала, что без прививки на мероприятие не попасть, я хотела поставить, но «Лайта» не было, а два компонента я бы не успела поставить, поэтому вариант был либо не идти, либо придумать другой способ. Ну, я придумала другой».

Как сообщает Светлана, суть ее способа заключалась в следующем: девушка взяла паспорт своей подруги и пароль от ее аккаунта на «Госуслугах», вырезала фотографию из своего паспорта, приклеила скотчем в паспорт подруги. А потом девушка прошла на мероприятие по чужим документам. «Повезло, что при сканировании не высвечивается фотография, – говорит Светлана. – Поэтому я без проблем прошла на мероприятие без прививки. Некоторые знакомые из университета купили QR-коды за три или четыре тысячи, мне предлагали так решить проблему, но у меня просто таких денег нет, к тому же он мне нужен-то на один раз».

Как сообщила «Новому Дню» юрист частной практики Оксана Берент, подобное действие считается подделкой документа и, согласно ч. 2 статьи 327 УК РФ, наказывается ограничением (или лишением) свободы на срок до трех лет либо принудительными работами на срок также до трех лет. А за покупку QR-кода наказание меньше – до двух лет лишения свободы за дачу взятки (статья 291 УК РФ) и приобретение официального документа в целях использования (часть 3 статьи 327).

А вот за попытку пройти в общественное место по чужому QR-коду без предъявления документа (или по предъявлению того, данные которого не совпадают с сертификатом вакцинации) наказание не предусмотрено. Об этом сообщил «Новому Дню» охранник на входе в ТРЦ «Омега».

«Если вы попытаетесь к нам зайти по коду без паспорта, мы просто вас не пустим, для этого и стоим, – пояснил «Новому Дню» охранник. – Мы пускаем только по документу личности с фотографией. Если показываете паспорт, где другие инициалы, мы тоже вас не пустим, когда сканируем, ведь смотрим, там инициалы, дата рождения есть. Полицию мы на вас не вызовем, она и не приедет, а сами полномочий не имеем задерживать или что-то еще».

Напомним, ранее корреспонденты «Нового Дня» проходили в ТЦ по чужому QR-коду: охранник не просил документ, а лишь спрашивал полное имя (которое легко запомнить, если используешь чужой QR-код).

Екатеринбург, Мария Зыкова

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