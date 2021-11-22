Девушка, которая вырезала фотографию из своего паспорта, решила провести эксперимент в отделении МВД

Девушка, которая вырезала фотографию из своего паспорта, чтобы использовать чужой QR-код, отнесла документ на проверку в паспортный стол после публикации «Нового Дня». Агентство рассказывало, как Светлана решилась на подмену ради посещения мероприятия, где требовался QR-код, – она вырезала фотографию из своего паспорта и вклеила в документ подруги, которая прошла вакцинацию.

«После вашей статьи я решила проверить, действительно ли мне светит какое-то наказание, или же я смогу восстановить свой паспорт самостоятельно, – сказала «Новому Дню» девушка. – Конечно, я бы не пошла в паспортный стол, если бы не была уверена в том, что все в порядке».

Светлана рассказала, что учится в архитектурной академии и подошла к делу обстоятельно. Поэтому фотография была вырезана не обычными ножницами, а канцелярским ножом. «Чтобы я объяснила более точно, возьмите свой паспорт в руки, а то визуально мало кто помнит, как он выглядит. Надо сказать, что я вырезала фотографию не кухонными ножницами, а тонко заточенным канцелярским ножом, который, по сути, был чем-то вроде скальпеля, – сообщила Светлана. – Итак, вот ваш паспорт, там заламинированная страница с фотографией, с другой стороны плотный картон. Фотография приклеена на четыре уголка, я просто аккуратно обрезала фотографию по глянцевому контуру и поддела уголки. И не повредила плотный картон, как, наверное, все подумали. В паспорт подруги я приклеила свою фотку на скотч, а потом спокойно отклеила. После того, как все закончилось, я просто вложила свое фото в свой паспорт, как пазл, и приклеила. На глаз отличить практически невозможно».

Светлана рассказала корреспонденту «Нового Дня», что после прочтения публикации о себе развеселилась и решила провести эксперимент и отправилась в паспортный стол.

«Мне сестра немного ручкой по паспорту чиркнула, но я об этом не сказала, когда пришла в отделение МВД, – пояснила девушка. – Я спросила, есть ли у меня в паспорте какие-то нарушения, что его нужно заменить. Работница паспортного стола всматривалась в первую страницу и ничего не сказала, только спросила, почему на ней скотч. Ну я сказала, что приклеился случайно в сумке. То есть можно сказать, что я выиграла и нашла для себя неплохой лайфхак. Конечно, я больше не буду использовать этот способ, так как это реально статья, но сам факт, что это возможно, меня удивляет. То есть вот так просто каждый из нас может подделывать себе паспорт».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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