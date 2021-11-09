Екатеринбургские депутаты отказались менять правила отчета мэра

Гордума Екатеринбурга отказалась менять положение о ежегодном отчете главы города. Ранее администрация предлагала депутатам отказаться от обязательной оценки работы градоначальника, корректировка проекта была одобрена комиссией по местному самоуправлению.

Но сегодня на заседании думы лидер фракции «Единой России» Ира Овчинникова предложила исключить этот вопрос из повестки на основании решения партийцев. Ее поддержали 26 из 32 избранников. Дата нового рассмотрения проекта пока неизвестна.

«Мы посчитали, что этот вопрос несвоевременный. Кто-то поторопился с поправками. Сейчас нет никаких сомнений, что глава города Алексей Орлов доработает свой срок. Соответственно, и менять что-то в положении о мэрском отчете не нужно», – прокомментировал «Новому Дню» вице-спикер думы Виктор Тестов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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