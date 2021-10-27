Екатеринбургские депутаты отказались ставить главе города оценки

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга пересмотрела положение о ежегодном отчете мэра. Ранее депутаты, которые избирают главу города, могли выставить ему двойку за работу, и, таким образом, поднять вопрос об отставке градоначальника. Документ действовал во время противостояния думы и прежнего мэра Александра Высокинского. Но после того как Екатеринбург возглавил Алексей Орлов, правила отчета решили изменить.

Поправки внесла администрация города на основе предложений депутата Константина Киселева. Согласно им, у депутатов появляется возможность не ставить оценку отчету мэра.

«Ранее в документе не была предусмотрена ситуация, когда глава города был избран после отчетного периода, как в случае с Алексеем Орловым. Мы считаем, что в подобной ситуации отчет главы может носить только информативный характер, а результаты оценки не могут повлечь правовые последствия», – прокомментировал начальник департамента экономики Алексей Прядеин.

Против поправок возражал депутат Дмитрий Сергин, который был разработчиком первого варианта положения о мэрском отчете. «Я не понимаю, зачем убирать обязательность оценки? У нас что, предвидится смена главы? Вроде нет, Алексею Орлову еще пять лет работать. Да, во время его первого отчета дума по понятным причинам не ставила оценку. Ну и что, никаких претензий от прокуратуры мы не получили. А если сейчас принять поправки, то к оценкам мы не вернемся никогда», – возмутился Сергин. Сергей Шадрин добавил, что изменения в положении не сыграют особой роли. Дума в любом случае голосует за отчет градоначальника, то есть это уже оценка.

Тем не менее, комиссия одобрила поправки от мэрии. Новый проект об отчете градоначальника будет вынесен на обсуждение городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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