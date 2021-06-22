Депутаты ЕГД отказались ставить Орлову оценку за работу в 2020 году

Глава Екатеринбурга отчитался о работе в 2020 году, представив основные цифры в экономическом и социальном развитии города. Депутаты отчет приняли, но оценку ставить отказались. Причина логична: фактически Орлов сегодня отчитывался за деятельность экс-мэра Александра Высокинского, так как последний занимал пост почти до конца года: Орлов в статусе и.о. был назначен 23 декабря, а новым главой стал 9 февраля 2021 года.

Сегодня в планах думы – рассмотреть еще несколько вопросов, в том числе о работе пиар-блока, о мерах по подготовке к Универсиаде, концессии Водоканала и о том, кто будет работать депутатом на постоянной основе. После этого депутаты уйдут на каникулы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

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