Депутаты признали работу мэра Алексея Орлова удовлетворительной

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 21 июня представит городской думе первый полноценный отчет о своей работе на посту мэра за 2021 год. В прошлый раз Орлов фактически отчитывался за своего предшественника – Александра Высокинского.

Предварительно отчет главы города рассмотрели все профильные комиссии. Об основных результатах работы мэрии рассказал начальник департамента экономики Алексей Прядеин. В 2021 году в Екатеринбурге открылись шесть новых детских садов, еще три были капитально отремонтированы. Завершилось строительство четырех школ всего на 2550 мест, в двух учебных заведениях проведен капитальный ремонт. В городе капитально отремонтировали 35 социальных объектов – в том числе загородные лагеря, спортивные школы и культурные центры. В городском автопарке появилось 60 новых автобусов, а на улицах – 28 «умных» остановок. Начались строительные работы на транспортной развязке у концерна «Калина» и трамвайной линии в Академический район. К слову, Академический в октябре 2021 года официально стал восьмым административным районом Екатеринбурга.

Также завершилось благоустройство парка XXII Партсъезда и сквера на улице Опалихинской. Обновления были сделаны в сквере на пересечении улиц Белореченская – Посадская, в парке по проспекту Седова, Основинском парке и сквере по улице Латвийской – эти объекты выбирали сами жители. Кроме того, в 2021 году отремонтировали 13 дворов.

К достижениям чиновники отнесли открытие музея «Эрмитаж – Урал» и здания Екатеринбургского театра кукол после капитального ремонта. На извечный вопрос, ведется ли в Екатеринбурге работа по проектированию метро, был ожидаемый ответ: денег нет. Зато в мэрии с энтузиазмом рассказывают о проекте городской электрички.

Особых критических замечаний по отчету мэра депутаты не высказали. Все комиссии думы рекомендовали оценить итоги деятельности Алексея Орлова на посту главы города как «удовлетворительно».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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