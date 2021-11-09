Креков: «Решение о введении QR-кодов в храмах и мечетях должно приниматься руководством конфессий»

Замгубернатора Павел Креков ответил на вопрос «Нового Дня», почему в культовых сооружениях для посещения не обязателен QR-код, хотя наполняемость там в некоторые дни довольно высокая.

«Церковь у нас отделена от государства, поэтому такие решения должны приниматься руководством конфессий. Митрополит Илларион говорил недавно, что меры безопасности для учреждений культа так же актуальны, как для остальных. Мы рекомендуем это сделать», – сообщил он сегодня на брифинге по итогам заседания оперштаба.

Напомним, ранее «Новый День» побывал в нескольких храмах города и выяснил, что предъявлять QR-код и паспорт не нужно нигде: ни в церкви, ни в церковных лавках, ни в купелях, ни в часовнях. Мы побывали в трех храмах в центре Екатеринбурга – в Ново-Тихвинском женском монастыре, в церкви иконы Божьей матери и соборе Александра Невского. Везде можно пройти абсолютно свободно, и даже без маски, правда, на входе стоят антисептики.

Поскольку церковная лавка не является магазином с товарами первой необходимости, корреспонденты «Нового Дня» спросили у одной из работниц, почему в помещении не просят предъявить сертификат о вакцинации. «Русская православная церковь ввела меры еще в 2020 году, тогда обязали носить маски, мыть руки, не ходить в церковь больными и не целовать иконы, – сообщила «Новому Дню» служительница. – Новые правила в церкви не ввели, мы же отдельно существуем от остального мира, у нас тут своя жизнь и законы, поэтому никакие коды не спрашивают. Я верю в болезни и в смерть от них, но если человек пришел помолиться, то как же его не пускать из-за отсутствия прививки? Так нельзя. А где ему свечку купить, если не у нас?»

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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