Власти не будут вводить QR-коды в общественном транспорте

Власти пока не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге.

Также спикер заметил, что система QR-кодов будет отменена, когда произойдет «кратное снижение заболеваемости». Если улучшения ситуации не будет, то список мест, куда можно попасть только по QR-коду, увеличится: «Я говорил несколько раз, что мы планируем работу экспертную до 1 декабря. У нас основная задача – максимальная степень санитарной безопасности и стимулирование процесса вакцинации, поэтому здесь возможны дополнительные решения и, скорее всего, они появятся», – сказал Павел Креков.

«Новый День» сделал памятку, куда сейчас можно попасть только по QR-коду.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

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