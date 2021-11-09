Школьникам разрешили не носить маски в учебном заведении

Ученики в школах могут ходить без масок. При этом потоки учащихся должны быть разделены: ученики должны минимально пересекаться в таком случае на лестницах, в коридорах, в столовых, сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге.

«Это делается из соображения, что это все равно некий коллектив, какая-то более или менее однородная микробная среда, которая позволяет минимизировать риск распространения инфекции», – сказал заместитель губернатора Свердловской области. При этом спикер заметил, что сейчас на Среднем Урале почти все учителя вакцинированы, и они должны носить маски.

Также замгубернатора отметил, что из-за жалоб родителей на дистанционное обучение школы могут разрабатывать для учеников индивидуальные учебные планы.

«Индивидуальные учебные маршруты можно применить по всей области. Это разновидность дистанционного обучения. Теоретически любой процесс обучения ребенка должен носить индивидуализированный характер. Сейчас Институт развития образования разрабатывает программы, которые позволят эффективно обучать людей дома, и уже рассылает в муниципальные образования. Хотя мы не рассчитываем, что это затронет длительный период. Также мы планируем активизировать какие-то воспитательные мероприятия в режиме онлайн: онлайн-конференции, удаленные классные часы. Это в любом случае хуже, чем очное общение, но как временная мера – это должно быть», – сказал Павел Креков.

Напомним, родители учеников в Екатеринбурге выступили против дистанционного обучения. Они передали коллективное письмо в адрес главы Екатеринбурга Алексея Орлова и потребовали разъяснить законность введения школьного дистанта для учащихся 5-11 классов после окончания нерабочих дней в Свердловской области.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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