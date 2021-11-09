Цифра дня: в Екатеринбурге от коронавируса привились 666 тысяч человек

В Екатеринбурге вакцинацию от Covid-19 прошли более 666 тысяч жителей, или 52% взрослого населения города. Свежие данные по прививочной кампании сегодня сообщил мэр Алексей Орлов на заседании городского оперштаба. Градоначальник подчеркнул, что в Екатеринбурге продолжат работу контрольные группы, которые штрафуют нарушителей масочного режима и проверяют QR-коды в общественных местах.

Иммунизация населения в Свердловской области достигла 40%. Вице-губернатор Павел Креков заявил, что за длинные ноябрьские выходные количество желающих поставить прививку увеличилось. Чиновник предположил, что через полтора месяца при высоких темпах вакцинации в регионе наконец-то будет сформирован коллективный иммунитет, что позволит снизить заболеваемость коронавирусом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

Школьникам разрешили не носить маски в учебном заведении. / В Академическом начали строить трамвайную ветку (ФОТО). / В Екатеринбурге назвали первые два участка для реновации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»