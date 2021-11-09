«Ценность думы не в сроках полномочий»: вице-спикер ЕГД объяснил идею с синхронизацией выборов

Вице-спикер городской думы Екатеринбурга Виктор Тестов объяснил свою идею о синхронизации муниципальных выборов с федеральными и областными. По его словам, все три кампании одновременно могут пройти осенью 2026 года, но в таком случае следующий созыв Екатеринбургской думы проработает всего три года вместо пяти.

«Эта идея еще обсуждается. Формально я пока не вносил никаких инициатив, но меня поддерживают примерно половина депутатов думы. С юридической точки зрения, синхронизировать выборы можно. Решение должно принять свердловское Заксобрание, которое вправе устанавливать срок полномочий органов местного самоуправления от двух до пяти лет. Соответственно, если будет устная поддержка, я вынесу проект на обсуждение. Затем городская дума должна направить обращение в заксобрание, а областные депутаты, вероятно, должны согласовать эту инициативу с администрацией президента. Можно и в отдельно взятом регионе провести такой эксперимент – синхронизировать выборы на всех уровнях власти. Почему бы не выбрать для этого Екатеринбург», – отметил Виктор Тестов.

По словам депутата, избирателям не очень удобно, когда выборы проходят слишком часто. Кроме того, федеральные и областные избирательные кампании могут подтянуть явку на муниципальных выборах. Также Тестов акцентирует внимание на том, что совмещение кампаний существенно сэкономит деньги в муниципальном бюджете. Ведь только в 2018 году на выборы депутатов гордумы Екатеринбурга было потрачено около 121 миллиона рублей.

«Новый День» поинтересовался у вице-спикера, не обесценит ли его инициатива следующий созыв ЕГД, так как депутаты будут избираться всего на три года. «Ценность думы не в сроках, а в тех решениях, что принимают депутаты в интересах горожан. Совсем недавно мы работали четыре года, сейчас пять. А федеральный законодатель вообще предусматривает срок работу МСУ от двух лет. Не думаю, что тут есть обесценивание работы городской думы», – заявил Виктор Тестов. Также он подчеркнул, что сокращение сроков работы думы никак не повлияет на срок полномочий главы Екатеринбурга, который избирается депутатами. Мэр в любом случае избирается на пять лет.

Собеседник агентства также согласился, что совмещение выборов несет огромную нагрузку на всю избирательную систему. «Безусловно, нагрузка возрастет. Но это аргумент в пользу «ничего не менять». Мы можем провести одну большую кампанию раз в пять лет, а можем растянуть по созывам. Я предполагаю, что федеральной власти вряд ли понравятся такие изменения. Избирательным комиссиям тоже не понравятся. Есть много технологических вопросов, как справятся избирательные участки, компьютерная система. Поэтому я предлагаю: давайте обсудим. Честно скажу, я не совсем уверен в успехе своей инициативы. Но с чего-то надо начинать», – заключил Виктор Тестов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

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