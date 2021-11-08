Вице-спикер ЕГД предложил сократить срок полномочий думы до 3 лет

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов предлагает сократить срок полномочий следующего созыва с 5 до 3 лет.

Свои аргументы депутат подробно изложил в фейсбуке.

Он считает, что и для избирателей, и для городских властей было бы удобнее, если бы выборы в Госдуму, заксо и гордуму проходили в один день. Сейчас они разнесены: депутатов Госдумы и заксобрания свердловчане выбирали в 2016 и 2021 годах, а гордумы – в 2018-м. Следующие выборы в ЕГД пройдут в 2023 году, а в заксо и Госдуму – в 2026-м. Тестов считает, что было бы неплохо сократить срок полномочий созыва, который изберут в 2023 году, чтобы в 2026 провести выборы трех уровней сразу. По его мнению, это позволит сэкономить городские деньги.

«По данным горизбиркома, затраты на организацию последних выборов в 2018 году составили порядка 121 млн рублей. В нашем регионе – 94 муниципальных образования, где также должны пройти выборы. Если их провести в один день, мы могли бы сэкономить достаточно серьезные бюджетные средства», – пишет вице-спикер.

Он добавляет: «Понимаю, что есть вопросы, связанные с технологией организации и проведения выборов, поэтому планирую данную законотворческую инициативу обсудить с коллегами. При поддержке – направить ее в законодательное собрание Свердловской области для рассмотрения».

Однако у идеи сразу нашлись противники. Подписчик вице-спикера Михаил Ковалев возражает, что «считать надо не деньги, а физическую возможность членов УИК работать с выборами трех уровней». «Если считать все по инструкции, то подсчет будет идти больше суток, сам в этом году просидел на УИК до 14:30 следующего дня, и то многое спустил с рук комиссии, реально падали с ног», – отметил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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