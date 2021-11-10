Свердловская область получила почти 60 тысяч доз «Спутника V»

В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Региональный оперштаб сообщает о доставке 59 850 доз препарата «Спутник V». Вакцину сейчас распределяют по медицинским учреждениям. Общий объем поставок двухкомпонентного «Спутника» на Средний Урал превысил 1,5 миллиона доз.

Стоит отметить, что сейчас «Спутник V» – единственная вакцина, которую можно поставить в Свердловской области. Однокомпонентный «Спутник Лайт» закончился еще в конце октября, причем даже в платных клиниках. Когда будут новые поставки препарата, рекомендованного Минздравом РФ для ревакцинации, до сих пор неизвестно. Также нет ясности, когда в регион привезут препараты «Ковивак» и «ЭпиВакКорона».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

Санаторий «Изоплит» выписал больных детей, не известив педиатров по месту жительства. / Облсуд поддержал коллег, отказавших прокурору в аресте одного из фигурантов «дела бутлегеров». / 10 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»