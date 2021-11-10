Облсуд оставил под арестом двух подозреваемых в массовом отравлении свердловчан метанолом

Свердловский областной суд оставил под стражей Армена Аветисяна и Надира Мамедова, которых обвиняют в продаже контрафактного алкоголя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, мера пресечения обвиняемым была избрана еще 20 октября Чкаловским районным судом Екатеринбурга. Они должны до 15 декабря пробыть в СИЗО. Адвокаты фигурантов хотели оспорить это решение в областном суде, но их апелляционные жалобы не были удовлетворены.

Напомним, сегодня же утром Свердловский областной суд решил не отправлять под арест свердловчанина Олега Романова, также подозреваемого в торговле метанолом, только в Белоярском районе. Ранее Белоярский суд отклонил ходатайство прокурора о его аресте, сегодня в областной инстанции апелляция обвинения была оставлена без удовлетворения.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

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