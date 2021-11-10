Облсуд поддержал коллег, отказавших прокурору в аресте одного из фигурантов «дела бутлегеров»

Свердловский областной суд решил не отправлять под арест свердловчанина Олега Романова, подозреваемого в торговле метанолом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, Романова подозревают в торговле контрафактным алкоголем в Белоярском. Ранее Белоярский суд отклонил ходатайство прокурора о его аресте, сегодня в областной инстанции апелляция обвинения была отклонена.

Адвокат Романова сообщил, что его подзащитный был задержан 21 октября. 23 октября было первое заседание по мере пресечения, но для ареста не хватило доказательств причастности Романова к делу. Арест продлили на 72 часа. Но и 26 октября не было достаточной доказательной базы, поэтому в отношении Романова была избрана только процессуальная мера – обязательство о явке.

У Олега Романова трое детей, он индивидуальный предприниматель, родился в 1985 году. Сам он в суд не явился, только его защитник. Ранее общественник Дмитрий Чукреев заявлял, что в Белоярском от отправления метанолом погибли три человека.

Сегодня состоится рассмотрение еще двух апелляционных жалоб по тому же уголовному делу. Адвокаты арестованных продавцов с «Ботанического» рынка, Надира Мамедова и Армена Аветисяна, будут оспаривать арест своих клиентов.

Как уже сообщал «Новый День», в середине октября 18 человек отравились паленкой: 12 мужчин и 6 женщин в возрасте от 25 до 78 лет. По подозрению в сбыте спирта были задержаны предприниматели Армен Аветисян и Надир Мамедов, торговавшие в павильоне на рынке «Ботаническом». Через несколько дней правоохранители задержали Анара Айвазова, который, предположительно, был поставщиком. Им грозит до 10 лет лишения свободы. После трагедии на рынке люди продолжали умирать. К 3 ноября число жертв отравления метиловым спиртом, по данным общественников, достигло 35 человек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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