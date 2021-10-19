«Они считают – это был естественный отбор», – руководитель «Народного контроля» о причинах массового отравления алкоголем (ФОТО, ВИДЕО)

20 октября в Чкаловском суде Екатеринбурга будет избрана мера пресечения Армену Аветисяну и Надиру Мамедову. Их обвиняют в незаконной продаже алкогольных напитков, которыми насмерть отравились 18 человек.

Ларек, где продавали смертельный контрафакт, полиция проверяла неоднократно

«Сейчас висит замок на точке, но можно увидеть остатки сигарет, которые тут продавались», – говорит руководитель движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Подходим к магазинчику, где торговал контрафактом Армен Аветисян. «Тут продавали не в фанфуриках, а на разлив», – добавляет он.

Что грозит продавцам паленки

По словам Дмитрия Чукреева, основная проблема – легкое наказание. Если во время рейда находят контрафакт, то у продавца изымается продукция и налагается административный штраф.

Руководитель «Народного контроля» рассказывает, что в первый раз Аветисяна штрафовали еще 2019 году. Конфисковали алкоголь, выписали штраф. Но Армен продолжал торговать: «То, что он торговал, знали. Регулярно МВД проводили обыски, выемки, задержания. Основной виновник всей трагедии – сам продавец и администрация рынка. Они знали, кто чем торгует. Им об этом сообщалось. Они могли элементарно выгнать этого предпринимателя с рынка, но этого не произошло», – говорит Дмитрий.

Молчали и другие торговцы: «Зачем они пьют? Я не пью, не курю», – отметила одна из них. «Они [торговцы на рынке], возможно, считают – торговал, так торговал. Никто же не вливал. Сами захотели, сами выпили. Мол, это был естественный отбор. Это были слова предпринимателей, которые здесь торгуют другим видом продукции», – говорит Дмитрий.

По словам эксперта, гибель 18 человек – трагическая случайность: «Предприниматель знал, что нарушает закон. А тут к нему случайно вместо этилового спирта попал метиловый».

По словам эксперта, производится спирт для контрафактной продажи в Екатеринбурге, в области, в других регионах. Так что сложно сказать, откуда пришел смертельный товар.

Отличие метанола от этанола

Этиловый спирт – пищевой. На его основе делают водку. Метанол же для человека – яд. Отличить метанол от этанола на глаз не получится, говорит Дмитрий: «По запаху, даже по вкусу он идентичен. Люди понимают, что употребили, когда уже приняли продукт».

Роспотребнадзор поясняет, что метанол – яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. При приеме внутрь 5-10 мл может вызвать отравление и слепоту, а 30 мл – смертельная доза.

Острое отравление характеризуется состоянием легкого опьянения, тошнотой, рвотой, сильной головной болью, резким ухудшением зрения вплоть до слепоты; у пострадавшего затруднено дыхание, расширены зрачки, затем начинаются судороги и человек умирает от остановки дыхания. В Роспотребнадзоре советуют в случае употребления вызвать рвоту и как можно скорее позвонить в скорую.

Как не купить контрафактный товар

«Первое и самое главное – не покупайте спиртное на рынках, в киосках, в мелких магазинах. Понимайте, что фанфурики, спирт на разлив – это отрава и яд», – говорит Дмитрий.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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