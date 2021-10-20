В Свердловской области еще 7 человек погибли от отравления метанолом

На Среднем Урале еще семь человек стали жертвами торговцев метанолом. По информации руководитель проекта «Народный контроль» Дмитрия Чукреева, 4 человека погибли в Екатеринбурге, 3 – в Белоярском районе. Где они приобрели контрафактный алкоголь, пока неизвестно.

Всего за две недели число жертв отравления метиловым спиртом возросло до 25 человек. На прошлой неделе в Екатеринбурге 18 человек погибли, отравившись метанол-содержащими напитками: 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25 до 78 лет. По подозрению в сбыте спирта задержаны предприниматели Армен Аветисян и Надир Мамедов, торговавшие в павильоне на рынке «Ботаническом». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Руководитель движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев заявил, что по крайней мере один из задержанных, Аветисян, уже попадался правоохранителям.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что начата проверка в отношении участкового, который обслуживал рынок «Ботанический»: «При установлении вины участкового его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к предусмотренной законодательством ответственности. Наказание за халатность по действующему уголовному кодексу нашей страны предусматривает лишение свободы на срок до семи лет», – рассказал полковник Горелых.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

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