В овощных палатках Екатеринбурга продают алкоголь и насвай (ФОТО)

В овощных палатках в Екатеринбурге продают алкоголь и насвай, как показали проверки, проведенные городским УМВД.

За один день оперативники нашли две точки нелегальной торговли. Одна из них на улице Куйбышева недалеко от Шарташского рынка, где у продавца – уроженца Средней Азии на прилавке оказались не только овощи и фрукты, но и несколько бутылок алкоголя без маркировки. Продавец убеждал сотрудников полиции, что это его личные запасы, оставшиеся со свадьбы. Но позже у него нашли коробку этилового спирта и упаковку пива, существование которых продавец до этого отрицал. А еще в его овощном киоске нашли другую растительность – несколько коробок насвая.

В этот же день полиция нашла этиловый спирт в киоске на ЖБИ. Продавщица уверяла, что спирт используется для дезинфекции рук, правда, находился он в коробке с другим товаром.

Как сообщает УМВД Екатеринбурга, незаконный оборот спиртного вызван спросом со стороны населения, однако употребление неизвестного алкоголя может быть опасным для жизни и даже смертельным. Штраф за незаконный оборот достигает 1 миллиона рублей, а уголовный срок – до 10 лет лишения свободы.

В полиции организовали горячую линию для приема сообщений о торговле нелегального алкоголя, звонить можно по телефону: 8905832 5681.

Напомним, в середине октября в Екатеринбурге 18 человек погибли от употребления метанола, а потом число погибших выросло до 24. Несколько подозреваемых в продаже смертельного алкоголя заключили под стражу.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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