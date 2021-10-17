Продавец метанола, погубивший 18 человек, уже попадался на торговле контрафактом (ФОТО)

По крайней мере один из двух задержанных мужчин, торговавших на «Ботаническом» рынке в Екатеринбурге контрафактным алкоголем, уже попадался правоохранителям. Об этом рассказал руководитель движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Первый рейд прошёл на рынке в 2019 году.

«Это тот самый Армен, задержанный правоохранителями. Тогда он рассказывал про большую семью, болезни, детей, все для семьи. Кто сейчас поможет тем семьям, которые потеряли кормильцев? При проверке Армен попытался убежать но был задержан. А ведь все знали что «банчит», его проверяли, изымали, штрафовали. Людей уже не вернуть», – написал Чукреев.

Силовики подтвердили гибель 18 человек, купивших контрафактный алкоголь в павильоне на рынке «Ботаническом». Как позднее выяснилось, это был метиловый спирт, вызывающий смертельные отравления. Было возбуждено дело по ч.3 ст.238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Задержаны два мужчины, Армен А. и Надир М. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.10.21

Суточное число больных Covid-19 в России обновило антирекорд. / Страшный пожар унес жизни четверых – все они оказались жуликами и ворами. / Горящие торфяники в Екатеринбурге видно из самолетов (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»