Общественник: в Екатеринбурге 15 человек умерли от отравления спиртом

В Екатеринбурге, вероятно, могла повториться трагедия, аналогичная оренбургской. Координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев на «Фейсбуке» сообщает, что от отравления метиловым спиртом за последние дни скончались не менее 15 человек. Смертельную жидкость продавали на Втоорчермете, на рынке «Ботанический», Патриса Лумумбы , 4.

По словам общественника, на рынке не раз проходили рейды полиции в поисках некачественного алкоголя, после того, как стало известно о смертях, силовики снова нагрянули на рынок. «После резкого роста смертельных отравлений на рынке прошла масштабная операция силовиков, торговцы задержаны. Остаётся установить канал поставки и сколько ещё человек купили эту гадость», – добавил Чукреев.

«Новый День» ожидает комментария от СУ СК по Свердловской области.

Напомним, в Оренбургской области 34 человека погибли из-за отравления суррогатным алкоголем. Известно о 15 задержанных, которые стали фигурантами уголовных дел.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.21

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