До 15 выросло число фигурантов дел об отравлении суррогатным алкоголем

Правоохранители задержали еще шестерых подозреваемых по делам об обороте поддельного алкоголя в Оренбуржье. Число фигурантов уголовных дел достигло 15 человек, а самих дел стало 14, сообщили в Следственном комитете.

«Возбуждены 14 уголовных дел, установлены и задержаны 15 лиц, в отношении восьми из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи подтвердили смерть 34 человек из-за отравления суррогатным алкоголем в четырех районах Оренбургской области. Пока пострадавшими признаны 64 человека, но их число уточняется.

Обыски прошли в Оренбуржье и столице Башкирии. Следователи установили, что метанолсодержащую жидкость привезли именно из Уфы. Во время обысков изъяты документы и более 1,8 млн рублей наличными. В магазинах нескольких районов Оренбургской области при обысках изъяли около 700 бутылок с алкоголем без акцизных марок, рассказали в областной прокуратуре.

По данным регионального правительства, в стационарах остаются 19 пострадавших. Четверо подключены к аппаратам ИВЛ, трое находятся на постоянном гемодиализе. У девяти состояние удовлетворительное, а несколько человек уже выписаны и отправились домой.

Напомним, первые сообщения о смертях от поддельного алкоголя в Оренбуржье поступили 7 октября. Тогда умерли 10 человек. Число жертв увеличивается с каждым днем, как и количество подозреваемых. Дела о незаконном обороте алкоголя переданы в центральный аппарат СКР.

Оренбург, Наталья Рязанова

Оренбург. Другие новости 11.10.21

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