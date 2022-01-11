В Свердловской области снова появились случаи отравления паленой водкой

В Реже двое жителей отравились поддельным алкоголем: пострадали муж и жена. Как рассказала «Новому Дню» жительница города, пожелавшая остаться анонимной, инцидент произошел в микрорайоне Стройгородок.

«Отравились мужчина и женщина, они или сожители, или официально муж и жена. Мужчину выписали из больницы, а женщина ослепла и была в реанимации. Умерла или нет – не могу сказать», – рассказала собеседница агентства.

По информации режевлян, пара купила водку в общежитии на Строителей, 20. «Весь район знает, что там торгуют спиртом и водкой. Там есть офис такси, и там же продают алкоголь. Менты там уже шерстили, но информации пока никакой», – рассказали «Новому Дню» местные жители. Ведется ли расследование – неизвестно. В Следственном комитете Свердловской области ситуацию не комментируют.

Как уже сообщалось, на Среднем Урале в октябре прошлого года от отравления метанолом погибли, по официальным данным, 18 человек: 12 мужчин и 6 женщин в возрасте от 25 до 78 лет. По подозрению в сбыте спирта были задержаны предприниматели Армен Аветисян и Надир Мамедов, торговавшие в павильоне на «Ботаническом» рынке в Екатеринбурге. Через несколько дней правоохранители задержали Анара Айвазова, который, предположительно, был поставщиком. Все они были отправлены под арест. После в деле появилось еще четверо. Одного, Алиева Агамира Рахмана оглы – отпустили.

Сейчас продолжается следствие, фигурантов шесть. В середине декабря им продлили арест до 15 апреля 2022 года. Их обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации общественников, от отравления вдвое больше погибших. И такие случаи были не только в Екатеринбурге, но и в Белоярском районе, там подозревается в продаже контрафактной продукции местный житель Олег Романов, а также в Нижнем Тагиле.

Главный психиатр Свердловской области и УрФО Олег Сердюк сообщил, что число людей, которые отравились алкоголем в 2021 году, не больше, чем в прошлые год. «К сожалению, люди, отравившиеся метанолом, чаще всего не доезжают даже до реанимации. Подробной информации у нас нет. Но в целом токсикологи мне сообщают, что уровень отравления алкоголем в 2021 году не превысил данные 2020 и 2019 года. Ситуация в Свердловской области стабильная. В новогодние каникулы роста по сравнению с прошлыми годами не фиксировали, вспышек не было», – сказал главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы.

В 2021 году в нескольких соседних регионах зафиксированы случаи массового отравления метанолом: в конце ноября в Пермском крае пять человек скончались после употребления суррогатного алкоголя, в Оренбургской области – 34 человека.

В соседней Тюмени массовые случаи отравлений фиксировались уже в этом году – после употребления суррогата погибли девять человек. Под стражу отправлены 11 человек.

Роспотребнадзор предостерегает: метанол – яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. При приеме внутрь 5-10 мл может наступить слепота, а 30 мл – смертельная доза.

Острое отравление характеризуется состоянием легкого опьянения, тошнотой, рвотой, сильной головной болью, резким ухудшением зрения вплоть до слепоты; у пострадавшего затруднено дыхание, расширены зрачки, затем начинаются судороги и человек умирает от остановки дыхания. В Роспотребнадзоре советуют в случае употребления вызвать рвоту и как можно скорее позвонить в скорую.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Ольга Тарасова

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