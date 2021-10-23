Итоги недели: указ губернатора о нерабочей неделе, суд над продавцами метанола и «Ночь музыки»

РИА «Новый День» по традиции представляет очередной экспресс-обзор самых интересных событий уходящей недели.

В области

На Среднем Урале вступили в силу поправки к указу губернатора, внесенные в связи с ухудшением ситуации с распространением Covid-19: дни с 30 октября по 7 ноября объявляются нерабочими, а в вузах и колледжах – неучебными. Запрещается выходить на улицу людям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания или диабетом. В эти дни продолжат работу садики и больницы.

«Новый День» узнал у екатеринбуржцев, рады ли они незапланированному отпуску.

В торговые центры, а также в суд будут пускать только по QR-коду

Экономисты говорят, что экономический ущерб от локдауна будет больше, чем весной.

В суде

В четверг троим обвиняемым в массовом отравлении людей метанолом избрали меру пресечения. Надира Мамедова, Армена Аветисяна и Айвазова Анара суд постановил заключить под стражу в СИЗО до 15 декабря.

Предполагается, что Надир и Армен продавали контрафактный алкоголь на «Ботаническом» рынке, Анар же был поставщиком. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

При этом в число погибших от отравления контрафактным алкоголем за неделю выросло с 18 до 24.

В культуре

В Екатеринбурге все-таки прошел фестиваль Ural Music Night – на площадках побывали тысячи зрителей.

В залы пускали только совершеннолетних при наличии у них браслета-пропуска. Его гости фестиваля могли получить заранее или на входе, предъявив QR-код о вакцинации и паспорт.

В залах было не больше 500 человек. К хедлайнерам фестиваля – Billy`s Band, Iowa, «Каста», Клава Кока – выстраивались очереди.

Мнение горожан о фестивале разделились: одни посчитали идею проведения фестиваля в закрытых помещениях неудачной, другие веселились на всю катушку.

В полях

На юге Екатеринбурга уже две недели пожарные пытаются потушить торфяник. В понедельник весь город накрыло смогом, а специалисты Роспотребнадзора выявляли загрязнение воздуха в микрорайонах Солнечный и Ботанический.

Как пожарные борются с огнем рассказал глава свердловского департамента лесного хозяйства Андрей Курьяков.

За неделю площадь тлеющего торфяника сократилась с 4,5 до 2 гектаров.

В медицине

«Новый День» поговорил с юристом и узнал, почему в России родственникам умерших присуждают копейки за смерть близких по вине медучреждений. Также эксперт рассказала об ятрогенных преступлениях (совершенным медиками в отношении пациентов) в ее практике. Узнал «Новый День» и мнение медиков на этот счет.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 23.10.21

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