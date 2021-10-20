«Мы в любом случае поддержим Владимира Владимировича» или «Надеюсь, локдаун не вгонит нас в могилу» – екатеринбуржцы о введении нерабочей недели

Сегодня должен разрешиться вопрос, будут ли введены в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19. Предложение вчера внесла вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции. Сегодня это предложение Владимир Путин обсудит на совещании с членами кабмина. «Новый День» узнал у екатеринбуржцев, по душе ли им незапланированный недельный отпуск.

Реакция горожан на новости о нерабочей неделе

Население ожидаемо разделилось. Те, кому незапланированный отпуск оплатит работодатель, предложение встретили радостно: «Прекрасно. Отдохнем, мне будут ее [неделю] оплачивать».

Тем, кому работать все равно придется, от идеи не в восторге: «Я против. Это коснется только бюджетников, обычные люди работают. Я работаю в банке, а банки работают в нерабочие дни», – сказала екатеринбурженка.

Некоторые уральцы беспокоятся не столько за себя, сколько за страну: «Отрицательно отношусь, опять пошатнется экономика». «Лишь бы не работать, неправильно это, сколько уже отдыхали, а работать когда? Никто работать не будет, а где деньги брать?» – сказал представительный мужчина.

Частники, уже получившие множество проблем из-за пандемии, стоически переносят очередную неприятную новость: «Раз вводят, значит это необходимо. Когда легко-то было? Последние два года уже нелегко. Надеюсь, что этот «локдаун» не вгонит в могилу бизнес. Выбора-то все равно нет».

А есть и те, кто готов следовать за лидером страны: «Не обсуждаю решение, мы в любом случае поддержим Владимира Владимировича», – заявил мужчина и ушел в закат.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

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