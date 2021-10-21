Второй фигурант дела о массовом отравлении метанолом отправился под арест (ФОТО)

Чкаловский районный суд избрал меру пресечения для второго фигуранта дела о массовом отравлении метанолом, Армена Аветисяна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, обвиняемого отправили под арест на два месяца, как и первого фигуранта – Назира Мамедова. Следствие посчитало, что Аветисян может испугаться и скрыться, поэтому настаивало на аресте. Также он мог начать оказывать давление на свидетелей. Сам Аветисян просил оставить его на свободе: «Жена, мама, двое детей – семейство. Я всех содержу. От следствия скрываться не буду, как я детей оставлю», – сказал он и заплакал. Адвокат Аветисяна, Вячеслав Заречнов, заявил журналистам: «Будем обжаловать. Решение судьи была ожидаемо, учитывая резонанс».

Напомним, Аветисян уже ранее был известен органам правопорядка. Руководитель «Народного контроля» Дмитрий Чукреев рассказывал, что в первый раз Аветисяна оштрафовали еще 2019 году, но он продолжил торговать контрафактным алкоголем: «То, что он торговал, знали. Регулярно МВД проводили обыски, выемки, задержания. Основной виновник всей трагедии – сам продавец и администрация рынка. Они знали, кто чем торгует. Им об этом сообщалось. Они могли элементарно выгнать этого предпринимателя с рынка, но этого не произошло».

Назира Мамедова и его коллегу Армена Аветисяна подозревают в массовом отравлении людей суррогатным алкоголем, который продавал на «Ботаническом» рынке – тогда погибло 18 человек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Елена Владимирова

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